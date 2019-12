Produção automóvel dispara 23% em novembro

A produção automóvel em Portugal, no passado mês de novembro, foi 23% superior à produção registada no mesmo mês do ano anterior, de acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal.





Em novembro foram produzidos em terras lusas um total de 31.395 veículos, embora as tendências fossem diferentes consoante os segmentos. Os ligeiros de passageiros a saírem das fábricas, aqueles que constituem o maior volume de unidades, atingiram os 25.857, superando em 18% o número homólogo. Mas foram os comerciais ligeiros aqueles que mais cresceram: foram produzidos 5.064, mais 66,7% do que no novembro anterior.