Produção automóvel já sobe 44% até maio mas fosso para 2019 agrava-se

A produção automóvel em Portugal cifrou-se em 24.688 veículos em maio, uma subida de 54,6% face a maio do ano passado mas 23,6% abaixo das unidades produzidas no mesmo mês em 2019, indicou esta quarta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Em termos acumulados, nos primeiros cinco meses deste ano saíram das fábricas portuguesas 136.097 viaturas, um crescimento de 44,2% face a igual período de 2020 mas uma quebra de 12,4% em relação aos primeiros cinco meses de 2019, assinala a ACAP. Recorde-se que 2019 Portugal alcançou um recorde absoluto na produção automóvel, com 345.686 veículos.As exportações absorvem 98,3% da produção, destacando-se como destinos a Alemanha (15,4%), França (14,5%), Itália (14,0%) e Espanha (11,9%).