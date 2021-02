Produção automóvel recua 12,5% em janeiro. PSA de Mangualde com a menor quebra

A produção automóvel em Portugal cifrou-se em 25.943 veículos em janeiro, uma quebra de 12,5% face a igual mês do ano passado, quando a pandemia ainda não tinha atingido o país, indicou esta quinta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).A produção de automóveis ligeiros de passageiros totalizou 20.588 unidades, menos 12,1% do que um ano antes, enquanto das fábricas nacionais saíram 5.111 veículos comerciais ligeiros, um recuo de 12,6%.Já no que respeita aos pesados, as 244 viaturas produzidas representam um decréscimo de 37,3%.Do total de veículos produzidos, 25.066, o que equivale a 96,6% foram exportados.A Autoeuropa, maior unidade de produção do país, fechou o mês com 18.424 veículos produzidos, uma quebra de 13,1% em termos homólogos.Já a PSA de Mangualde produziu 6.813 unidades, o que traduz um decréscimo de 7,3%, inferior ao registado no conjunto das fábricas portuguesas.Os 166 veículos que saíram da fábrica da Toyota Caetano representam uma descida de 22,8%, enquanto a Mitsubishi Fuso Truck, no Tramagal, registou uma queda de 36,4%, para 537 viaturas.A CaetanoBus produziu três autocarros, dois elétricos e um a hidrogénio, quando em janeiro de 2020 não tinha produzido qualquer veículo.