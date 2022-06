Produção automóvel recua 13% até maio

A produção automóvel em Portugal cifrou-se em 25.163 veículos em maio, uma subida homóloga de 1,9%, informou esta terça-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Apesar da subida no mês passado - em que o número de viaturas produzidas foi superior em 475 unidades do que em maio de 2021 -, a produção nos primeiros cinco meses do anos encontra-se 13% abaixo do registado em igual período do ano passado.Até final de maio saíram das fábricas nacionais 118.429 veículos.A quebra na produção deve-se ao segmento de ligeiros de passageiros, em que se observa uma queda de 18,3%, enquanto nos comerciais ligeiros o volume de produção aumentou 10,3% e nos pesados registou-se uma subida marginal de 0,5%.