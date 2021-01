Produção automóvel recua 23,6% em ano de pandemia. Fábricas produziram menos 81,5 mil veículos

A produção automóvel em Portugal totalizou 264.236 veículos no ano passado, uma quebra de 23,6% face ao recorde histórico de 345.688 unidades alcançado em 2019, informou esta sexta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Em dezembro saíram das fábricas nacionais 13.368 viaturas, menos 44,5% do que um ano antes. Esta quebra deveu-se em grande medida à paragem prolongada da Autoeuropa, a maior fábrica do setor.Num ano marcado pela pandemia, que levou mesmo ao encerramento das fábricas em março e abril, a produção automóvel nacional alcança, ainda assim, o terceiro melhor ano de sempre, apenas atrás de 2019 e de 2018, ano em que foram produzidos 294.366 unidades.Em termos de montagem de veículos pesados - que não incluem a motorização - assistiu-se a uma quebra de 78,5% em 2020, para 616 viaturas.