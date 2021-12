Produção automóvel recua 6,4% em novembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A produção automóvel em Portugal cifrou-se em 33.180 veículos em novembro, uma quebra de 6,4% face às 35.454 unidades que saíram das fábricas portuguesas em igual mês de 2020, indicou esta terça-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).A Autoeuropa, maior fábrica do país, registou uma quebra de 12,5%, para 24.320 unidades, enquanto a Stellantis de Mangualde, a segunda maior unidade de produção, aumentou a produção em 14,1%, para 7.925 veículos.Nos primeiros 11 meses do ano a produção totaliza 266.063 veículos, mais 6,1% do que há um ano.