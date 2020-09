Produção automóvel sobe em agosto após sete meses de quedas

A produção automóvel portuguesa cifrou-se em 15.005 unidades em agosto, uma subida de 9,4% face a igual mês do ano passado, indicou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Esta é a primeira subida após sete meses consecutivos de quebras face ao período homólogo.Ainda assim, nos primeiros oito meses do ano as 153.014 unidades produzidas situam-se 32% abaixo do registo de 2019, ano em que Portugal alcançou um máximo histórico na produção de veículos.A produção de ligeiros de passageiros totalizou 12.077 veículos, uma subida de 10,9%, enquanto os comerciais ligeiros registaram um crescimento de 4,9%, para 2.815 unidades.Nos pesados, contudo, registou-se uma quebra de 18,7%, para 113 veículos.A ACAP assinala que 97,9% dos veículos produzidos no país entre janeiro e agosto tiveram como destino o mercado externo, sendo os principais destinos a Alemanha (22,6%), França (16,8%), Espanha (11,3%), Itália (10,9%) e Reino Unido (7,9%).Quanto à montagem de veículos em Portugal, ou seja viaturas que apenas são parcialmente produzidas nas fábricas nacionais, o mês de agosto contabilizou apenas 13 veículos pesados montados, menos 89,1% do que um ano antes. Nos primeiros oito meses do ano, a montagem de veículos ascende a 502 veículos, uma quebra homóloga de 77,8%.