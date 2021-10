PwC: Subida marginal do ISV sem impacto no preço dos carros em 2022

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) entregue pelo Governo no Parlamento na noite de segunda-feira prevê uma subida marginal no Imposto Sobre Veículos (ISV) que não irá ter um impacto significativo nos preços para os consumidores.Segundo as simulações realizadas pela consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) a que o Negócios teve acesso, um familiar de gama alta a gasóleo cujo preço este ano é de 94.654,74 euros passará a custar 95.030,33 euros, uma subida de 0,4%, que corresponde a 365,59 euros a mais.Também um SUV de gama alta a gasóleo vê o preço aumentar somente 0,33%, passando dos atuais 111.517,57 euros para 111.881,13 euros. Ou seja, mais 363,56 euros.A consultora simula também a variação no preço para um citadino de gama baixa a gasolina. Neste caso, o preço sobe apenas 5,67 euros, ou 0,03%, para 21.758,80 euros.Já num familiar de gama média a gasolina o aumento no valor pago pelos consumidores acresce em 13,62 euros, ou 0,03%, para 45.472,22 euros.