Renault oferece mais de mil euros a funcionários em França para suportarem inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Renault ofereceu mais de mil euro num pagamento único à maioria dos seus trabalhadores em França para ajudá-los a suportar a inflação, avança esta quinta-feira a Reuters citando fontes sindicais.A fabricante automóvel, que detém uma fábrica em Portugal - em Cacia - propôs um pacote de medidas extraordinárias para atenuar a perda de poder de compra dos seus trabalhadores em França, referem as mesmas fontes.O valor conjunto das medidas supera os mil euros por funcionário, acrescentam.A notícia surge no mesmo dia em que a Biedronka, da Jerónimo Martins, anunciou o pagamento de um bónus de 315 euros a todos os seus trabalhadores na Polónia.Nos últimos tempos têm sido várias as empresas que têm optado por oferecer bónus aos seus empregados para atenuar o impacto da inflação.