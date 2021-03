Renault quer vender 150 mil elétricos puros e 200 mil híbridos plug-in este ano

A Renault prevê vender aproximadamente 350 mil veículos eletrificados este ano, dos quais 150 mil automóveis totalmente elétricos e 200 mil híbridos plug-in, avança esta quinta-feira a Reuters citando fontes internas da fabricante gaulesa.Estes números representariam mais do dobro do que as vendas de elétricos e híbridos da Renault no ano passado.Estas previsões estão, no entanto, condicionadas pelo impacto da escassez de componentes eletrónicos, particularmente semicondutores, que têm afetado a indústria automóvel a nível global - levando, por exemplo, a Autoeuropa a suspender a produção na próxima semana -, ressalvam as fontes.Os volumes previstos, que abrangem a Renault e o modelo Spring da Dacia - ficam abaixo dos 450 mil veículos estimados pelo grupo Volkswagen, líder no mercado automóvel europeu.Contactada pela Reuters, a Renault recusou comentar estas projeções.A agência noticiosa avança ainda que os objetivos do grupo francês são de que os elétricos puros representem 30% das vendas da marca Renault na Europa em 2025 e que os híbridos plug-in tenham um peso de 35%.