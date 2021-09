Renault vai cortar mais 2 mil empregos em França até 2024

A Renault pretende suprimir dois mil postos de trabalho em França entre 2022 e 2024, revelou esta quinta-feira o grupo automóvel gaulês.A fabricante do losango pretende produzir em França nove novos modelos, mas a transição para veículos elétricos leva a uma redução do número de trabalhadores no país.O grupo está em conversações com os sindicatos gauleses para eliminar 1.600 empregos na área de engenharia e 400 na área de suporte entre 2022 e 2024, de acordo com um comunicado difundido esta quinta-feira pela Renault.No mesmo período, contudo, o grupo pretende contratar 2.500 trabalhadores com ênfase em "data scientists" e especialistas químicos em baterias.No ano passado a Renault, que conta com o Estado francês como maior acionista, anunciou que iria eliminar cerca de 14.600 empregos a nível mundial, dos quais 4.600 em França, e baixar a capacidade produtiva em quase 20%.



Entre os nove modelos que o grupo pretende fabricar em França, num "hub" no norte do país, incluem-se os novos Mégane, o novo Renault 5 e Kangoo, bem como um SUV.



A marca do losango tem ficado para trás face a rivais como a Volkswagen e a Stellantis na recuperação do impacto da pandemia, uma vez que depende em grande medida do mercado europeu, que recuperou mais lentamente do que a China ou os EUA.