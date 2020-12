Rival chinês da Tesla chega à Europa pela Noruega

A Xpeng, fabricante chinesa de veículos elétricos, já entrou no mercado europeu com a entrega dos seus primeiros carros na Noruega. A construtora, sedeada em Guangzhou, fez chegar 100 exemplares do seu G3 àquele país, onde os elétricos já têm um peso dominante no mercado automóvel.





O objetivo da empresa chinesa é que a Noruega seja apenas a porta de entrada para o mercado europeu, com a chegada prevista a muitos outros países do continente a partir de 2022. Numa entrevista à Bloomberg, o presidente da Xpeng Brian Gu admitiu que vão passar os próximos 12 meses a decidir onde entrar a seguir.





"No longo prazo, se queremos ser uma empresa de carros elétricos de sucesso, temos de ser globais", disse Gu. "Estamos a começar o esforço para construir a nossa presença, fazendo testes limitados em certos mercados e encarando isso como uma estratégia de muito longo prazo."





O G3, um SUV com uma autonomia de 450 kms, permite carregar 30% a 80% da bateria em 30 minutos. É o segundo modelo da Xpeng, depois do P7, considerado uma resposta direta ao Model 3 da Tesla. A empresa tem previsto o lançamento de mais dois modelos em 2021 e 2022.





Na Noruega, os preços do G3 vão começar nas 358 mil coroas, cerca de 33.700 euros.





A Xpeng, que vendeu o seu primeiro carro em 2018, estreou-se na bolsa de Nova Iorque a 27 de agosto e disparou 230% desde então.