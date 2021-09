Rolls-Royce vende fabricante aeronáutico ITP Aero por 1.700 milhões de euros

A Rolls-Royce anunciou, esta segunda-feira, a venda da unidade espanhola ITP Aero por 1.700 milhões de euros ao consórcio liderado pelo Bain Capital, que junta a basca SAPA e o JB Capital, de Javier Botín.





A gestora de capital de risco norte-americana conseguiu assim fechar as negociações em contrarrelógio para introduzir um sócio espanhol no consórcio e contornar as exigências do Governo de Madrid de manter o caráter nacional da empresa, considerada como estratégica.





Segundo a imprensa espanhola, os futuros proprietários comprometem-se, por um lado, a dar o balão de oxigénio necessário para impulsionar o crescimento da empresa e, por outro, a manter, na totalidade, a equipa de trabalhadores do fabricante aeronáutico, assim como a sede em Zamudio, Espanha. Carlos Alzola também vai continuar como CEO.





"A Rolls-Royce, o Bain Capital e a ITP Aero estão satisfeitas com o diálogo construtivo mantido, durante esta transação, com os governos espanhol e basco", referem num comunicado.





Em cima da mesa está ainda a possibilidade de serem introduzidos mais sócios de Espanha até um máximo de "30% do capital".





A britânica Rolls-Royce foi severamente atingida pela pandemia e, no ano passado, a unidade espanhola ITP Aero já era dada como o ativo mais provável de entrar em processo de venda.





O negócio, agora anunciado, deve ser efetivado na primeira metade de 2022.