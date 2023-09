Seguros automóvel rendem mais 8,5% às companhias

O volume de prémios até junho cresceu acima dos custos com sinistros, é influenciado por outros fatores, como o número de veículos, mas “sugere um aumento do prémio médio”, admite a associação do setor. O supervisor sublinha a resiliência do setor. Ninguém descarta novas subidas em 2024.



Hugo Neutel hugoneutel@negocios.pt 08:00







O volume de prémios cobrados pelas seguradoras no ramo automóvel aumentou 8,48% no primeiro semestre de 2023 face ao período homólogo, e o contexto de incerteza não permite pôr de parte alterações aos valores cobrados aos clientes. O aumento é superior ao verificado nos custos com sinistros e ao da inflação.



Ramos Não-Vida APS ASF seguros automóvel

