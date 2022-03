Tesla apresenta primeiros Model Y "made in" Alemanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Brandenburg é a quinta maior da Tesla em todo o mundo. Foi anunciada em novembro de 2019 e, na primavera de 2020, a construção já estava em curso. Aproximadamente dois anos depois , a fábrica obteve luz verde para operar e iniciou a produção dos SUV compactos, 100% elétricos, Model Y.



Em comunicado, a Tesla indica que, começando com esse modelo, a unidade alemã vai fornecer veículos para todos os seus mercados europeus.

A Tesla apresenta, esta terça-feira, os primeiros carros produzidos na sua "gOs primeiros 30 carros a entregar aos novos proprietários são também os primeiros Model Y Performance na Europa.Já a Portugal o novo modelo "made in" Alemanha, disponível a partir de 71 mil euros, deve chegar ainda antes do final deste mês, indica a Tesla, em comunicado, dando conta de que as novas encomendas têm data prevista de entrega para maio.A "gigafactory" Berlin-



A "gigafactory", implantada numa área de 300 hectares, agrega uma série de unidades de produção, seguindo um modelo vertical. Quando estiver a funcionar em pleno e em velocidade cruzeiro, os cerca de 12.000 funcionários estarão a produzir carros, baterias, motores elétricos, componentes plásticos ou assentos.



Segundo a empresa, a unidade encontra-se dotada de uma capacidade potencial anual de 500 mil Model Y e de produção de baterias de até 50 GWh, o que a torna, de longe, na maior fábrica de carros elétricos da Europa em termos de capacidade.



Mais de 3.000 trabalhadores começaram a laborar na fábrica da Tesla que espera recrutar milhares de outros nos próximos meses. Da produção às operações, até à cadeia de abastecimento, construção e engenharia, é variada a oferta de emprego na "gigafactory" de