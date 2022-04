Tesla com recorde de entregas de carros no trimestre acima dos 310 mil

A Tesla fechou o primeiro trimestre do ano com um recorde de 310.048 automóveis entregues em todo o mundo, superando marginalmente as estimativas dos analistas ouvidos pela Bloomberg, que apontavam para 309.158 unidades, anunciou este sábado a fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk.A empresa indicou igualmente que nos primeiros três meses do ano produziu 305.407 veículos.A Tesla produz os seus veículos na Califórnia, em Xangai e, mais recentemente, em Berlim. Brevemente a empresa irá inaugurar uma nova fábrica localizada em Austin, no Texas.No mercado português, a Tesla entregou 550 veículos entre 1 de janeiro e 31 de março, das quais 437 foram registadas no mês passado. Assim, o primeiro trimestre da marca em Portugal apresenta um crescimento homólogo de 73,5%.