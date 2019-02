Tesla compra fabricante de baterias

A Tesla chegou a acordo com a Maxwell Technologies para a compra da totalidade do capital da fabricante de baterias.

A Tesla chegou a acordo com a Maxwell Technologies para a compra da totalidade do capital da fabricante de baterias. O anúncio foi feito esta segunda-feira, 4 de fevereiro, pela Maxwell.

A empresa liderada por Elon Musk pagará 4,75 dólares (4,14 euros ao câmbio atual) por cada ação da Maxwell, avaliando a empresa em cerca de 218 milhões de dólares (190,2 milhões de euros).

A oferta, que representa um prémio de 55% face à cotação da Maxwell no fecho de sexta-feira, será realizada através de troca de ações. Assim, cada título da empresa tecnológica será trocada por uma fração de ações da Tesla, avaliada em 4,75 dólares.

Após o anúncio, as ações da Maxwell disparavam 50,16%, para 4,59 dólares, enquanto os títulos da fabricante de automóveis elétricos recuavam 1,70%, para 306,49 dólares.