Tesla planeia exportar Model Y mais barato "made in China" para o Canadá

A Tesla começou a produzir na sua "gigafactory" em Xangai uma versão do seu SUV Model Y para ser vendido no Canadá, sendo esta a primeira vez que a empresa irá exportar veículos da China para a América do Norte, avança esta segunda-feira a Reuters.





A agência noticiosa cita um memorando de produção que consultou e uma fonte com conhecimento direto do plano.A fábrica de Xangai é a maior e a mais eficiente em termos de custos da Tesla.Durante este fim de semana, a fabricante anunciou que iria disponibilizar uma nova e mais barata versão do Model Y no Canadá: uma variante com tração traseira que custará menos 10 mil dólares canadianos (7.385 euros ao câmbio atual) do que a versão "long-range".O governo canadiano indicou na passada sexta-feira que quer a nova versão do Model Y quer a versão "long-range" são elegíveis para o incentivo de 5 mil dólares canadianos (3.692,5 euros) para os consumidores.A fonte ouvida pela Reuters revelou que a produção em Xangai da versão a ser exportada para o Canadá começou este mês. E, o memorando de produção visto pela agência noticiosa, detalha que a meta de produção desta versão é de quase nove mil automóveis este trimestre.