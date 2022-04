Tesla supera estimativas com lucros e receitas recorde. Créditos de emissões rendem 679 milhões

A Tesla alcançou novos recordes históricos de receitas, lucros e entregas de veículos no primeiro trimestre deste ano. A fabricante de veículos elétricos faturou 18.756 milhões de dólares, mais 81% do que um ano antes, anunciou a empresa liderada por Elon Musk após o fecho dos mercados em Wall Street.As vendas de créditos de emissões de dióxido de carbono (CO2) a outras fabricantes automóveis renderam aos cofres da Tesla um novo recorde de 679 milhões de dólares.Já as entregas de veículos, que tinham sido reveladas no início do mês, alcançaram igualmente um recorde trimestral absoluto com 310 mil unidades.Os resultados antes de impostos, juros e amortizações (EBITDA) ajustados subiram 173%, atingindo os 5.073 milhões de dólares.