Tesla supera previsões nas entregas de carros do terceiro trimestre

A Tesla entregou 241.300 automóveis no terceiro trimestre, um número que supera as estimativas dos analistas, que apontavam para um pouco menos de 224 mil unidades.A fabricante liderada por Elon Musk divulgou este sábado os números de entregas e de produção do terceiro trimestre.Em termos de produção, a marca de automóveis elétricos viu sairem das fábricas 237.823 unidades.Em termos mais detalhados, do total de entregas do trimestre, 232.025 reportam-se aos modelos 3 e Y, enquanto 9.275 são dos modelos S e X, os mais caros da gama da Tesla.Na produção, 228.882 unidades são do Model 3 e do Y e 8.941 automóveis são dos dois modelos topo de gama.As entregas nos primeiros nove meses do ano superam já largamente o total do ano passado. Até final de setembro, a Tesla entregou 627.350 veículos, enquanto em todo o ano passado as entregas somaram 499.550 unidades.