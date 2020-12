Toyota fecha três fábricas após paralisação por nova estirpe no Reino Unido

"Face à falta de peças esperada devido a atrasos no transporte e à natureza incerta da duração dos novos encerramentos de fronteira para atividades logística, a Toyota Motor Europe, sede europeia da Toyota, decidiu preceder a um encerramento controlado das suas atividades na sua fábrica francesa, Toyota Motor Manufacturing France, e nas suas duas fábricas inglesas, Toyota Motor Manufacturing UK", revelou à agência AFP o departamento de comunicação da fábrica francesa em Onnaing, perto de Paris.Em resposta por escrito, a gigante dos automóveis japonesa explicou que a fábrica francesa, onde é produzido o modelo Yaris, e que emprega mais de quatro mil pessoas ao longo de três turnos, "deixará de ser abastecida a partir de terça-feira às 06:00"."A fábrica que tem material para cerca de sete horas de produção irá laborar até ao final do turno da manhã, ou seja, 13:30. Os turnos de hoje à tarde e noturno serão cancelados, assim como os três turnos previstos para quarta-feira", acrescentou.Aquele local de produção estava inicialmente programado fechar na manhã de quinta-feira, para o feriado de Natal. A produção pode recomeçar na segunda-feira, 28 de dezembro, à tarde, "se a situação evoluir", segundo revelou fonte da administração.O surgimento de uma nova estirpe do novo coronavírus no Reino Unido tem causado pânico em todo o mundo, com dezenas de capitais a cancelarem voos para aquele país, que se encontra isolado.A França suspendeu, desde a meia-noite de domingo e por 48 horas, todas as viagens de pessoas para solo britânico, "inclusive relacionadas com o transporte de mercadorias, por estrada, ar, mar ou comboio".A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se na Itália (69.214 mortos, mais de 1,9 milhões de casos), seguindo-se Reino Unido (67.616 mortos, mais de 2 milhões de casos), França (60.900 mortos, mais de 2,4 milhões de casos) e Espanha (49.260 mortos, mais de 1,8 milhões de casos).