Três marcas de carros julgadas em Lisboa por esconderem emissões

Vai ser julgada pelo Tribunal Central Cível de Lisboa uma ação popular contra as fabricantes de carros Fiat, Alfa Romeo e Jeep, avança esta quinta-feira o Jornal de Notícias . Em causa está uma queixa apresentada por uma associação europeia de consumidores por alegados danos provocados com a suposta instalação de um mecanismo que esconderia emissões poluentes.O juiz conclui que, à luz de "avaliação muito lata e inicial", é "manifestamente improvável a improcedência da ação", devendo esta seguir para julgamento, segundo o despacho a que o JN teve acesso.Os potenciais visados são "consumidores de veículos ligeirosFiat,Alfa RomeoJeep, com motores FCA diesel Euro 5 e Euro 6 (até Euro 6c), vendidos ou importados em Portugal e matriculados no país a partir de 1 de janeiro de 2009". Caso a ação seja vitoriosa, poderá implicar o pagamento de uma indemnização a milhares de consumidores no país.