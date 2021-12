Um em cada cinco carros vendidos é eletrificado

Num mês em que as vendas de ligeiros de passageiros em Portugal voltaram a recuar em termos homólogos, com uma queda de 7,6%, os carros elétricos voltaram a aumentar de forma expressiva, com uma subida de 140,8%. Os híbridos plug-in, por seu turno, sofreram uma quebra de 3,3%, contrariando a tendência de crescimento verificada ao longo do ano.





