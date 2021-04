Um em cada nove carros vendidos até março foi um híbrido plug-in

Leia Também Híbridos superam primeiro embate com mudança fiscal

O primeiro trimestre deste ano registou uma quebra de 31,5% nas vendas de ligeiros de passageiros em Portugal, para 31.039 unidades, menos 14.243 veículos do que um ano antes, revelam os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).No entanto, o segmento dos híbridos plug-in mais do que duplicou a quota de mercado com as vendas a acelerarem mais de 60% em termos homólogos.Nos primeiros três meses de 2020 os 2.101 automóveis com esta tecnologia representavam 4,6% das vendas de ligeiros de passageiros. Já no primeiro trimestre deste ano as vendas cresceram 62,1% para 3.405 unidades.Assim, os híbridos plug-in representaram cerca de um em cada nove (11%) automóveis vendidos no país.Após sucessivos anos de crescimento robusto, o segmento dos automóveis totalmente elétricos registam uma forte quebra nas vendas no primeiro trimestre.Até final de março foram vendidos 1.579 carros 100% elétricos, menos 41%, ou 1.097, do que nos primeiros três meses do ano passado.Assim, a quota de mercado dos elétricos baixou de 5,9% no primeiro trimestre de 2020 para 5,1%.Somando aos híbridos plug-in e elétricos puros os híbridos convencionais verifica-se que os automóveis eletrificados já representam 29,4% das vendas de ligeiros de passageiros. Um ano antes a quota de mercado destes automóveis era de 16,8%.Nos híbridos convencionais os primeiros três meses do ano foram bastante positivos. As 4.126 viaturas vendidas correspondem a uma subida homóloga de 45,7%, ou 1.295 unidades a mais.A quota de mercado dos híbridos convencionais passou de 6,3% para 13,3%.Aliás, os carros eletrificados já pesam mais no mercado nacional do que os automóveis a gasóleo. Nos primeiros três meses deste ano foram vendidos 8.156 carros a diesel, o que representa 26,3% dos ligeiros de passageiros. Face ao primeiro trimestre de 2020 foram vendidos menos 7.497 unidades, o que se traduz numa quebra de 47,9%.Também nos automóveis a gasolina foi observada uma descida acentuada nas vendas: menos 8.579 veículos, ou uma queda de 39,1%. A quota de mercado dos carros a gasolina recuou de 48,4% para 43%.