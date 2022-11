Vendas automóveis até outubro estão nos níveis de 2021

As vendas de veículos automóveis novos em Portugal ascenderam a 14.848 unidades, uma subida homóloga de 10,6%. Comparando com outubro de 2019 - último ano antes da pandemia -, contudo, as vendas encontram-se 22% abaixo, indicou esta quarta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Em termos acumulados, nos primeiros 10 meses do ano foram matriculados 149.652 veículos, menos 0,2% do que em igual período de 2021. Já na comparação com 2019, a quebra é de 33,7%.Nos ligeiros de passageiros, as vendas em outubro cresceram 18,8% face a igual mês de 2021 e no acumulado do ano regista-se um aumento de 2,6%. Já nos comerciais ligeiros, em outubro as vendas caíram 20,6% e nos primeiros 10 meses do ano a quebra cifra-se em 17,7%.No segmento dos pesados, em outubro assistiu-se a uma quebra de 15,3% e entre janeiro e outubro regista-se um crescimento de 11,9%.