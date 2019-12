As vendas automóveis em Portugal registaram uma queda homóloga de 1,3% em novembro, para as 19.533 unidades. Os 245.130 veículos vendidos nos primeiros 11 meses do ano ficam 2,9% abaixo dos números de igual período de 2018.





Nos pesados, as vendas de novembro situaram-se em 291 veículos, menos 43,3% do que um ano antes, e nos primeiros 11 meses do ano o segmento apresenta um decréscimo de 0,9%, para 5.142 viaturas. Os comerciais ligeiros sofreram uma quebra de 24,8% no mês passado, para 2.842 unidades, o que agravou a descida homóloga nos primeiros meses do ano para 3,8%, com 33.915 viaturas vendidas.Nos pesados, as vendas de novembro situaram-se em 291 veículos, menos 43,3% do que um ano antes, e nos primeiros 11 meses do ano o segmento apresenta um decréscimo de 0,9%, para 5.142 viaturas.

