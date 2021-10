Vendas automóveis caem 20,5% em setembro

Nos ligeiros de passageiros, o principal segmento do mercado, a quebra face a setembro do ano passado situou-se em 18,2%, enquanto nos comerciais ligeiros o tombo ascendeu a 29,2%. Nos pesados a queda atingiu os 31,2%.Nos primeiros nove meses do ano as vendas subiram 7,4% face a 2019, totalizando 136.585 unidades. Face a igual período de 2019, contudo, verifica-se uma quebra de 33,9%.