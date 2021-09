Vendas automóveis caem mais de 30% em agosto

As matrículas de veículos automóveis em Portugal afundaram 31,8% em agosto face a igual mês do ano passado, para as 10.003 unidades, informa esta quarta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Nos ligeiros de passageiros foram matriculados 7.971 veículos, menos 35,8% do que um ano antes, enquanto nos comerciais ligeiros a quebra foi de 7,3%, para 1.817 unidades.Nos pesados, o decréscimo cifrou-se em 24,6%, para 215 viaturas.Nos primeiros oito meses do ano, as matrículas totais ascendem a 123.544 unidades, uma subida homóloga de 11,5%.