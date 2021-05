Vendas automóveis com crescimento de 1,2% até abril

As vendas automóveis em Portugal totalizaram 18.112 unidades em abril, uma subida de 376,3% face a igual mês de 2020, quando os 3.803 veículos vendidos representaram o pior mês em 20 anos, indica esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Em abril do ano passado, recorda a ACAP, os concessionários estiveram encerrados devido ao primeiro confinamento por causa da pandemia.Nos primeiros quatro meses deste ano as vendas automóveis somam 57.422 unidades, mais 1,2% do que em igual período do ano passado.Apesar de o mercado já se encontrar a par dos valores de 2020, nos ligeiros de passageiros, que representa perto de 80% das vendas totais, o saldo entre janeiro e abril ainda é negativo face ao primeiro quadrimestre do ano passado, com uma quebra de 4,5%.Já nos comerciais ligeiros assiste-se a uma subida homóloga de 31% nas vendas de veículos até abril.Nos pesados de mercadorias o crescimento ascende a 54,1%, enquanto nos pesados de passageiros a subida cifra-se em 5,2%.A ACAP compara também o desempenho do mercado com abril de 2019 e com os primeiros quatro meses de 2019.Aqui, nos ligeiros de passageiros as vendas no mês passado ficam 29,9% abaixo das de abril de 2019 e nos primeiros quatro meses deste ano a quebra em relação a igual período de há dois anos ascende a 43,1%.Nos comerciais ligeiros a queda de abril face a igual mês de 2019 é de 8,8% e no acumulado do ano o decréscimo cifra-se em 16,3%.No segmento dos pesados, os 427 veículos vendidos em abril traduzem uma subida de 10,1% face ao mesmo mês de 2019, mas nos primeiros quatro meses do ano as vendas apresentam uma queda de 11,1%.