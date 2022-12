Vendas automóveis crescem 24% em novembro. Acumulado já supera 2021

As matrículas de veículos automóveis novos em Portugal cresceram 24% em novembro face a igual mês do ano passado, atingindo as 17.283 unidades, indicou esta sexta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). No entanto, face a novembro de 2019 - último ano antes da pandemia - regista-se uma quebra de 11,5%.No mês passado, foram vendidos 15.230 ligeiros de passageiros, mais 39,4% do que um ano antes. Já nos comerciais ligeiros assistiu-se a uma quebra de 36,5%, para 1.674 viaturas. No segmento de pesados, as vendas cresceram 2,4%, para 379 unidades.Já em termos acumulados nos primeiros 11 meses do ano, o mercado automóvel nacional soma 166.935 unidades vendidas, mais 1,8% do que em igual período de 2021. Face a 2019, contudo, os valores encontram-se 31,9% abaixo.Nos ligeiros de passageiros, até 30 de novembro foram vendidos 141.552 veículos, mais 5,6% do que no período homólogo. Em forte queda - tal como sucede na Europa - continuam os comerciais ligeiros. Desde o início do ano apenas foram matriculadas 20.489 unidades, menos 19,7% do que no ano passado.No segmento dos pesados, as vendas acumuladas totalizam 4.894 viaturas, uma subida homóloga de 11,1%.