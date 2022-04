Vendas automóveis crescem 8,1% no trimestre

As matrículas de veículos automóveis em Portugal ascenderam a 16.213 unidades em março, uma ligeira subida homóloga de 0,7%, indicou esta sexta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Já em termos trimestrais, as 42.476 viaturas registadas representam um crescimento de 8,1% face aos primeiros três meses do ano passado.No trimestre, as matrículas de ligeiros de passageiros apresentam uma subida de 12%, para 34.771 carros, enquanto nos comerciais ligeiros as 6.428 unidades representam uma quebra homóloga de 9%.Nos pesados, as 1.277 viaturas matriculadas traduzem um crescimento de 5,6%.