Vendas automóveis em Portugal crescem 2,8% em 2022. Ainda estão 30,8% abaixo de 2019

As matrículas de veículos automóveis em Portugal ascenderam a 285.291 unidades no ano passado, o que corresponde a uma subida de 2,8% face a 2021, indica esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Ainda assim, face a 2019, último ano antes da pandemia da covid-19, as vendas encontram-se 30,8% abaixo.Em dezembro foram vendidos 18.356 veículos, mais 12,4% do que um ano antes.No segmento de ligeiros de passageiros, as vendas de 2022 cifraram-se em 156.250 unidades, um crescimento de 6,6%. Já nos comerciais ligeiros registou-se uma quebra de 18,2%, para 23.541 veículos. No segmento dos pesados, as 5.500 viaturas vendidas superam em 13,4% os números do ano anterior.