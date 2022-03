Vendas automóveis em Portugal disparam 32% em fevereiro

Em fevereiro foram matriculados 14.122 veículos em Portugal, uma subida de 32% face aos 10.699 registados em igual mês do ano passado, informou esta quarta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Nos ligeiros de passageiros o crescimento nas vendas atingiu os 39,2%, para as 11.571 unidades, enquanto nos comerciais ligeiros o incremento cifrou-se em 7,5%, para 2.194 viaturas.No segmento de pesados os 357 veículos matriculados traduzem um crescimento de 2,9%.Em termos acumulados, o saldo do mercado automóvel nacional passou a positivo. As 26.203 unidades matriculadas té fevereiro, representam uma subida de 13,1%, ou de 3.052 viaturas.Nos ligeiros de passageiros, segmento que representa mais de 80% do mercado, o crescimento homólogo cifra-se em 16,7%. Já nos comerciais ligeiros assiste-se ainda a uma quebra de 1,5%, o que equivale a menos 51 veículos. Nos pesados, o aumento é de 5,9%.