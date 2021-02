Vendas automóveis encolhem 28,5% em janeiro. Renault afunda para quinto lugar

As vendas automóveis em Portugal registaram uma quebra de 28,5% em janeiro face a igual mês de 2020, quando a pandemia ainda não tinha atingido o país, mostram os dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). As vendas totalizaram 12.512 veículos.Nos ligeiros de passageiros a descida cifrou-se em 30,5%, para 10.029 unidades, enquanto nos comerciais ligeiros a queda foi bem inferior - 19,2%, para 2.098 viaturas.Nos pesados, os 385 veículos vendidos correspondem a um decréscimo de 20,8%.Nos ligeiros de passageiros a grande surpresa é a queda da Renault. A marca do losango, crónica líder do mercado nacional, vendeu apenas 565 unidades, menos 57,5% do que um ano antes, e surge apenas na quinta posição entre as marcas mais vendidas. Em janeiro de 2020 tinha sido a terceira fabricante em termos de vendas.A liderança em janeiro pertenceu à Peugeot, que repete o primeiro lugar de um ano antes apesar da queda de 15,6%, para 1.354 veículos.Segue-se a Mercedes-Benz, que já tinha sido vice-líder em janeiro do ano passado, com 1.223 unidades, menos 16,3%.A fechar o pódio surge a BMW, que aumentou as vendas em 5,2% para 1.129 automóveis.Ainda à frente da Renault está a Toyota, que subiu as vendas em 12,8%, somando 723 unidades matriculadas.A Hyundai também se destaca pela positiva, com um crescimento de 1,1%, para 539 veículos, passando da 12.ª para a sexta posição.Com quedas mais pesadas encontram-se a Seat (-51,2%), Citroën (-54,9%), Nissan (-62,7%) e Opel (-53%).O segmento dos ligeiros de passageiros 100% elétricos sofreu uma quebra homóloga de 53%, para 413 veículos vendidos.A Peugeot, com 87 unidades matriculadas, foi a líder neste segmento, superando a Renault, que entregou 36 automóveis. A fechar o pódio mensal encontra-se a Nissan, com 35.A Tesla apenas vendeu 15 automóveis, registando um decréscimo de 54,5%.Entre as marcas de luxo destaca-se a Maserati, com seis veículos matriculados contra nenhum em janeiro de 2020. Aliás, a marca já vendeu apenas menos um automóvel do que em todo o ano passado.A Bentley também aumentou as vendas em 50%, com três unidades contra duas de um ano antes.Já a Ferrari viu as vendas caírem para metade, com apenas dois bólides entregues, enquanto a Lamborghini igualou as três unidades vendidas em janeiro de 2020.A Jaguar sofreu uma quebra de 68,3%, com apenas 20 automóveis vendidos, e a Porsche registou uma queda de 38,9%, para 58 veículos.(notícia atualizada às 16:47)