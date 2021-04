Vendas automóveis recuam 25,7% no primeiro trimestre apesar de subida em março

As vendas automóveis em Portugal aumentaram 29,8% em março face a igual mês de 2020, para 16.099 unidades, revelou esta quinta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).No entanto, o primeiro trimestre revela-se bastante sombrio para o mercado automóvel nacional, com os 39.310 veículos vendidos a traduzirem uma quebra homóloga de 25,7%.Em março, as vendas de ligeiros de passageiros cresceram 19,8%, para 12.699 unidades, enquanto nos comerciais ligeiros as vendas dispararam 87,7%, para 2.923 viaturas. No segmento dos pesados, os 477 veículos vendidos representam quase o dobro (93,9%) face a março do ano passado.No trimestre, contudo, os ligeiros de passageiros sofreram uma queda de 31,5%, para 31.039 unidades. Os ligeiros de mercadoria mostraram resiliência e as vendas aumentaram 6,4%, atingindo 7.062 veículos.Os pesados somaram 1.209 viaturas vendidas, o que corresponde a uma subida de 18,2%.