Vendas automóveis recuam 3% em janeiro

As vendas automóveis em janeiro totalizaram 12.141 veículos, uma quebra de 3% face ao primeiro mês do ano passado, apesar de então o país ter estado em confinamento devido à pandemia, revelam os dados divulgados esta terça-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Nos ligeiros de passageiros, que representam mais de 80% do mercado automóvel português, foram matriculados 9.829 viaturas, uma descida homóloga de 2%, o que equivale a menos 200 veículos.Já nos comerciais ligeiros, as 1.894 unidades matriculadas representam uma quebra de 9,7%, ou menos 190.O segmento dos pesados contrariou a tendência negativa e cresceu 8,6%, para 418 viaturas, o que corresponde a mais 33 unidades.