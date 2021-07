Vendas automóveis sobem 27% no primeiro semestre, mas ficam 34% abaixo de 2019

As vendas automóveis em Portugal ascenderam a 99.322 veículos nos primeiros seis meses deste ano, mais 21.321, ou 27,3%, do que um ano antes. Ainda assim, os dados deste ano são 34,1% inferiores aos registados na primeira metade de 2019, antes da pandemia, sublinha a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Em junho as vendas totalizaram 22.232 unidades, uma subida homóloga de 62,5%.Os ligeiros de passageiros matriculados em junho cifraram-se em 18.936, mais 71% do que em igual mês de 2020. Já nos comerciais ligeiros a subida foi de 19,1%, para 2.796 veículos.Nos pesados, o aumento atingiu os 96,1%, impulsionado pelos pesados de mercadorias que mais do que duplicaram. Foram matriculadas 500 viaturas pesadas no mês passado.Em termos acumulados, os ligeiros de passageiros somam 81.445 unidades vendidas, mais 25,6% do que há um ano. Nos ligeiros de mercadorias a subida é de 31,7%, para 15.309 veículos. Já nos pesados o crescimento ascende a 67,7%, para um total de 2.568 viaturas.