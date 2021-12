Vendas automóveis voltam a cair em novembro. Ano ameaça ser igual ou pior que 2020

Em novembro as matrículas de veículos automóveis cifraram-se em 13.935 unidades, uma quebra de 6,9% face a igual mês do ano passado, informa esta quinta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).E em termos acumulados as 163.944 viaturas vendidas representam um crescimento de apenas 3,3% face aos primeiros 11 meses de 2020. A diferença é agora de somente 5.242 unidades, o que abre a possibilidade a que 2021 venha a ser um ano igual ou mesmo pior do que o ano passado, marcado pelo impacto da pandemia.Nos ligeiros de passageiros, em novembro assistiu-se a uma quebra homóloga de 7,6%, enquanto nos comerciais ligeiros o recuo cifrou-se em 5,9%.O segmento dos pesados, por seu turno, apresentou uma subida de 8,2%, graças aos pesados de passageiros, que dispararam 190%.Em termos acumulados, os ligeiros de passageiros, que constituem a maior fatia do mercado, sobem apenas 2,2%. Os comerciais ligeiros registam um crescimento de 6,7% e os pesados sobrem 21,3%.