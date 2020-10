Vendas de automóveis caem menos de 10% pelo segundo mês seguido

As vendas de automóveis em Portugal continuam em terreno negativo, embora com quedas menos acentuadas do que o registado nos meses de maior contração da economia.



De acordo com a ACAP, em setembro foram matriculados 16.404 veículos automóveis em Portugal, o que representa uma queda de 9% face ao mesmo mês do ano passado. Já em agosto a queda mensal nas vendas tinha sido inferior a 10%. Nos meses depois do início da pandemia, as quedas mensais tinham sido sempre de dois dígitos.

Em setembro as vendas de ligeiros de passageiros caíram 9,4% para 13.186 unidades e as vendas de ligeiros de mercadorias desceram 7,2% para 2.516 unidades.

Ainda assim, os números do acumulado do ano mostram que as vendas de automóveis estão a ser fortemente penalizadas pela pandemia, com os portugueses a adiarem a compra de veículos novos, isto numa altura em que o mercado de usados está mais dinâmico.

Segundo anunciou hoje a ACAP, entre janeiro e setembro de 2020 foram colocados em circulação 127.168 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 38,4%.

A associação do setor em Portugal lembra que o mercado automóvel em Portugal teve, em agosto, a segunda maior queda percentual dos 27 países da União Europeia e que a ACEA (Associação Europeia dos Construtores de Automóveis) "prevê uma queda do mercado, a nível europeu, entre 20 e 25%, pelo que a descida do mercado automóvel português continua muito superior à média europeia".



Renault e Peugeot lideram



Renault e Peugeot continuam a liderar o mercado português, apesar de as marcas francesas terem sofrido uma forte quebra de vendas. Nos primeiros nove meses, a Renault vendeu menos 43,7% e Peugeot viu as vendas caírem 37,1%.



Já as alemãs Mercedes-Benz e BMW também viram as suas vendas caírem, mas de forma menos intensa, pelo que aumentaram a quota de mercado. A Mercedes baixou 18,9% e a BMW caiu 28%. Todas as outras marcas do top ten sofreram quebras acima de 20%.