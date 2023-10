Vendas de automóveis crescem 14,5%. Elétricos abrandam

O mercado automóvel nacional registou 17.021 matrículas de veículos novos em setembro, uma subida homóloga de 14,5%, revelou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Já nos primeiros nove meses do ano, as 178.828 viaturas registadas ficam 31,7% do que em igual período de 2022.



Nos ligeiros de passageiros, em setembro foram entregues 14.077 carros, mais 12,6% do que um ano antes. Em termos acumulados, as matrículas cresceram 34,1%, para 153.360 veículos.





No segmento dos comerciais ligeiros, o mês passado assistiu a um aumento homólogo de 26,8%, para 2.408 unidades, ao passo que no acumulado do ano a subida é de 18,7%, para 20.196 viaturas.Nos veículos pesados, em setembro foram matriculadas 536 unidades, um crescimento de 16%, elevando o total deste ano para 5.276 viaturas, mais 19,9% do que no período homólogo.

Ao contrário dos meses mais recentes, as entregas de ligeiros de passageiros totalmente elétricos desacelerou em setembro.



As 2.816 viaturas matriculadas ficam apenas 31% acima dos números de setembro de 2022. A principal responsável foi a Tesla, líder deste segmento, que viu as matrículas caírem 22,7%, para 354 carros, batendo a BMW por apenas 50 unidades.



Ainda assim, os elétricos representaram 20% das matrículas do segmento de ligeiros de passageiros em setembro.



Nos primeiros nove meses deste ano, as matrículas de carros totalmente elétricos cresceram 108%, para um recorde absoluto de 25.655 unidades.



Mercedes "campeã" do mês

No que toca às marcas com mais entregas em setembro nos ligeiros de passageiros, a Mercedes-Benz alcançou a liderança. A marca germânica registou 1.549 veículos, o que representa um crescimento de 10,4% face a setembro do ano passado, quando também tinha liderado o "ranking".



Segue-se a Dacia, com 1.452 unidades matriculadas, mais 72,4% do que há um ano. O pódio encerra com a Peugeot, com 1.388 veículos, um crescimento de 8,3%. Ainda acima do milhar de carros entregues surge a BMW, com 1.227, uma subida homóloga de 67,9%.



Entre as marcas mais vendidas em Portugal, a Renault apresentou uma quebra de 0,9%, com menos oito carros matriculados do que os 920 de setembro de 2022, enquanto a Toyota sofreu um recuo de 12,1%.