Vendas de automóveis metem “prego a fundo” com entregas mais rápidas

O novo ano começou da melhor forma para o retalho automóvel em Portugal, com as vendas a crescerem 43% face a janeiro de 2022. Os números divulgados esta quarta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) mostram ainda que os 17.455 veículos matriculados estão praticamente ao nível do registado em janeiro de 2020, ainda antes do impacto da pandemia da covid-19.





