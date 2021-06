Vendas de carros na UE sobem 29,5% até maio mas ainda abaixo de 2019

As vendas de automóveis ligeiros de passageiros na União Europeia (UE) dispararam 53,4% em maio face a igual mês de 2020, para 891.665 unidades, mais 310,5 mil veículos do que um ano antes, anunciou esta quinta-feira a Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA).Este crescimento, contudo, deve-se sobretudo ao efeito de base, uma vez que em maio de 2020 muitos países europeus encontravam-se em confinamento e em vários Estados-membros os stands estavam encerrados e as vendas eram exclusivamente feitas no canal online. Em maio de 2019 as vendas de maio superaram os 1,2 milhões de veículos.No acumulado do ano, os primeiros cinco meses de 2021 somam 4.314.264 unidades vendidas, quase mais um milhão de veículos do que no período homólogo e uma subida de 29,5%.Apesar desta evolução positiva, os números deste ano mantêm-se 24,2% abaixo dos valores dos primeiros cinco meses de 2019, quando as vendas totalizaram quase 5,7 milhões de viaturas.