Viseu substitui funicular por veículo eléctrico sem condutor

Já o designou de Viriato. No início do próximo ano substituirá o funicular existente na cidade. O Viriato é um transporte eléctrico não tripulado.O desenvolvimento do veículo é da responsabilidade da Tula, uma empresa tecnológica que, segundo a autarquia, se vai instalar em Viseu.

O percurso actual do funicular vai passar a ser feito por dois veículos com capacidade para 24 passageiros, cada. "Completamente eléctricos e, portanto, silenciosos, conseguirão estar a funcionar 24 horas por dia sem produzir poluição", acrescenta o município, que diz que irá ter, com esta mudança, uma poupança anual de 80 mil euros face à solução actual.

O percurso será feito entre a Cava de Viriato e o centro histórico. Percorrerá esse circuito numa velocidade até 40 quilómetros/hora, num corredor dedicado.



Almeida Henriques, presidente da autarquia, citado no comunicado, diz que "Viseu será a primeira cidade portuguesa a dispor de um transporte colectivo de passageiros autónomo".