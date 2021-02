Volkswagen e Microsoft aliam-se na condução autónoma e ligada à nuvem

Com esta parceria, o fabricante automóvel alemão visa "desenvolver de forma mais rápida serviços de mobilidade seguros e confortáveis", disse em comunicado o responsável da nova empresa de 'software' do grupo, Dirk Hilgenberg, numa altura em que se multiplicam as alianças entre construtores e grupos de sistemas de tecnologias de informação.Nesse sentido, a Volkswagen vai contar com os serviços da Microsoft em termos de computação ligada à nuvem (acrónimo 'cloud') e na área da inteligência artificial.O diretor da Microsoft, Scott Guthrie, explicou, por sua vez, que "este é o próximo passo na parceria estratégica" entre as duas empresas.No entanto, os valores financeiros da operação, bem como a duração do novo contrato não foram divulgados pelo gigante automóvel alemão.A Volkswagen e a Microsoft trabalham em conjunto desde 2018 para criar uma plataforma na nuvem para a troca de dados entre veículos autónomos com tecnologia ligada àquele instrumento.Os primeiros testes para criar uma frota de carros autónomos devem realizar-se este ano, sendo que a produção em série está prevista para 2022, refere em comunicado.O 'software' tornou-se estratégico para a Volkswagen que está no centro da corrida pelo fabrico dos automóveis inteligentes do futuro, uma área na qual prevê investir 27 mil milhões de euros até 2025.Lançada em 2020, a Car.Software deverá empregar até 11 mil especialistas para trabalhar no "VW.OS", o futuro sistema operacional comum aos carros do grupo, ligados à nuvem.Até 2025, a Volkswagen quer desenvolver e ter 60% deste tipo de 'software' que será usado nos automóveis.As alianças entre fabricantes e gigantes das tecnologias de informação estão a multiplicar-se para que o 'software' possa, no futuro, melhorar continuamente a autonomia e a segurança dos veículos, o que requer enormes avanços em termos de sistemas informáticos ligados à nuvem.