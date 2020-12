Governo vai prolongar período de adesão das moratórias até 31 de março

O período de adesão tinha terminado em setembro deste ano, mas após a aprovação de uma proposta do PSD, no âmbito do Orçamento do Estado para 2021, acabou por ser prolongado até março. Este passo ficou dependente da aprovação das autoridades europeias, uma "luz verde" que foi dada entretanto. "Foi aprovada uma alteração ao regime da moratória bancária, permitindo novas adesões até 31 de março de 2021. Esta alteração visa acautelar os constrangimentos de liquidez e tesouraria decorrentes do impacto económico da segunda vaga da pandemia", refere o comunicado divulgado esta terça-feira.O período de adesão tinha terminado em setembro deste ano, mas após a aprovação de uma proposta do PSD, no âmbito do Orçamento do Estado para 2021, acabou por ser prolongado até março. Este passo ficou dependente da aprovação das autoridades europeias, uma "luz verde" que foi dada entretanto.

"Com vista à preservação dos rendimentos das famílias e a manutenção do financiamento das empresas, o decreto-lei define que as famílias e empresas que adiram à moratória beneficiam dos seus efeitos por um período de até nove meses, aplicando-se as demais regras previstas no regime atual", refere o Governo no comunicado.



Além disso, remata, "as empresas que integrem os setores mais afetados da pandemia continuam ainda a beneficiar de uma extensão da maturidade dos seus créditos, pelo período de 12 meses, que acresce ao período em que os créditos foram diferidos, permitindo que os pagamentos sejam feitos de forma mais faseada e em linha com a evolução da atividade económica".

As famílias e empresas que queiram recorrer às moratórias no crédito terão agora até março de 2021 para o fazer. O prolongamento do período de adesão a esta medida, criada para responder à pandemia, foi aprovado esta terça-feira em Conselho de Ministros.