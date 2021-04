A evolução da banca portuguesa em seis gráficos

Os bancos têm reduzido as suas estruturas, através da saída de trabalhadores mas também de encerramento de balcões. Isto além de apostarem numa diminuição do crédito malparado.



MENOS FUNCIONÁRIOS E FECHO DE BALCÕES

O setor financeiro nacional tem vindo a "encolher" a sua estrutura, nomeadamente através da redução do número de trabalhadores e do fecho de balcões. De acordo com a APB, a banca nacional terminou o ano passado com 40.475 trabalhadores, um número que compara com 41.673 em 2019. Quanto ao número de balcões, o setor ficou com menos 202 agências no mesmo período.



Bancos portugueses nunca tiveram tanta liquidez Leia Também 14 MIL MILHÕES EM MALPARADO

Os bancos têm apostado na "limpeza" dos ativos tóxicos, através, por exemplo, de vendas de carteiras. Os dados da APB mostram que o setor terminou o ano de 2020 com perto de 14,4 mil milhões de euros em crédito malparado (NPL, na sigla em inglês), um valor que compara com cerca de 17,2 mil milhões de euros no final de 2019. Já o rácio de NPL fixou-se nos 4,9%.



RENTABILIDADE SOB PRESSÃO

Um dos desafios da banca será recuperar a rentabilidade, num período que tem sido marcado pelos efeitos da pandemia de covid-19 no setor. A rentabilidade dos capitais próprios (ROE) caiu de forma acentuada no último ano, passando de 4,9% em 2019 para apenas 0,5% no final de 2020, revela a APB.



SETOR DUPLICA PROVISÕES

Os resultados da banca afundaram 77% no ano passado, um resultado justificado pelo reforço das imparidades, que totalizaram 2,9 mil milhões de euros.