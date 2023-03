A história do banco indiano que foi vítima inesperada do colapso do SVB

Um pequeno banco indiano foi forçado a emitir um comunicado e a enviar SMS aos seus clientes para os tranquilizar após o colapso do Silicon Valley Bank (SVB) na passada sexta-feira. Tudo devido à semelhança de nomes das instituições.O SVC Co-operative Bank, mais conhecido por SVC Bank, emitiu um comunicado durante o fim de semana para assegurar que não tinha qualquer ligação com o banco norte-americano que fechou portas. Adicionalmente, o banco indiano enviou mensagens de texto (SMS) aos seus clientes para os tranquilizar."Pedimos aos nossos membros, clientes e outros 'stakeholders' que ignorem os rumores infundados e enganadores ... que se aproveitam da similitude dos nomes", refere o comunicado, citado pela Reuters.O SVC, que conta com 198 balcões em toda a Índia, tinha 2,23 mil milhões de dólares em depósitos no final do exercício 2021-22 e, de acordo com o comunicado, tem "fundamentais robustos e fortes"."Houve algumas questões colocadas por clientes mas na sua maioria com origem em rumores difundidos nas redes sociais", disse esta segunda-feira à Reuters Sachin Mane, gestor de uma das sucursais do SVC perto de Bombaim."Quisemos emitir o comunicado antes que muitas pessoas se interrogassem sobre a questão ou antes que se tornasse um problema", acrescentou.