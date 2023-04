"A subida das taxas de juro beneficia as seguradoras", diz a presidente da ASF

Os setores segurador e dos fundos de pensões beneficiam da subida das taxas de juro, afirma a presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Margarida Corrêa de Aguiar enfatiza que "a solvência das companhias de seguros continua em níveis muito confortáveis e os níveis de financiamento dos fundos de pensões, especialmente aqueles que financiam benefícios estabelecidos como compromisso a pagar, estão até mais fortes"."A explicação é que quando as taxas de juros sobem, as responsabilidades descem porque as taxas de desconto são superiores. O efeito é uma menor exigência de capital e ambos os setores estão confortáveis porque a subida das taxas de juro para estes dois setores é benéfica", explica, indicando que "o valor dos ativos decresce devido à volatilidade do mercado e à subida das taxas, especialmente com o impacto na dívida que consta das carteiras destes operadores, por outro lado a subida das taxas tem um efeito positivo na descida das responsabilidades. Da conjugação destes dois efeitos temos resultados positivos".