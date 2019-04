Abanca lucra 156 milhões no primeiro trimestre

O Abanca fechou o primeiro trimestre do ano com um lucro muito semelhante ao obtido há um ano.

A contribuir para a melhoria dos resultados da instituição, que comprou a banca de retalho do Deutsche Bank em Portugal, esteve o aumento da margem bruta em 7,1% para 284 milhões de euros. A instituição não faz qualquer referência ao mercado nacional na sua apresentação de resultados trimestral.

A instituição revela ainda que no período em análise reduziu os créditos de cobrança duvidosa em 28,9%.

Já no que respeita às receitas, o Abanca diz que as provenientes dos serviços bancários cresceram 13,4%.



"O volume de negócios situou-se pela primeira vez acima dos 70.000 milhões de euros, depois de registar no fecho do primeiro trimestre um aumento anual de 6,5%. Este crescimento é fruto de aumentos equilibrados tanto nas rubricas de crédito a clientes, como de captação de recursos", salienta o banco no comunicado emitido esta segunda-feira, 29 de abril.