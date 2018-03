Ageas Portugal com lucros de 99 milhões

O ramo vida rendeu 70% das receitas obtidas pela Ageas em Portugal, contribuindo com 1,5 mil milhões, sendo que o não vida conta com 628 milhões, os restantes 30%.

Bruno Simão

A Ageas Portugal, empresa que agrega a Ocidental, Medis, Ageas Seguros e Direct, apresentou um lucro de 99 milhões de euros no ano passado, o que o grupo segurador sublinha ser uma valorização de 63% em relação aos resultados do ano passado.

Para este número, contribuíram factores que não apenas o do aumento dos proveitos. Isto porque as receitas registaram apenas um crescimento de 2%, percentagem substancialmente abaixo do avanço do lucro. O volume de negócios ascendeu, então, a 2,2 mil milhões de euros.

No comunicado oficial de resultados do grupo que tem em Stefan Braekeveldt (na foto) o líder da "holding" de topo, não são descritos os contributos de cada uma das insígnias, ainda que a Ageas Seguros, do não vida, que resultou da aquisição da Axa, antecipasse prejuízos ainda em 2017.

O rácio combinado da Ageas Portugal – indicador das despesas totais do segurador face aos prémios recebidos – foi de 93,2% em 2017.

O rácio de cobertura do requisito de capital de solvência II ficou, à luz dos números reportados pelo grupo em Portugal à casa-mãe, em 299%.